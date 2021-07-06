Зеленський зустрівся з главою Євроради: обговорили саміт "Україна-ЄС" і "Асоційоване тріо"

Президент України Володимир Зеленський у Литві зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Сторони обговорили підготовку до 23-го саміту "Україна-ЄС", який запланований у Києві 12 жовтня, передає Офіс президента.

Реклама

Також глави України і Європейської ради обговорили ініціативу "Асоційоване тріо", яку почали України, Грузія і Молдова. Зеленський подякував Мішелю за готовність сприяти реалізації потенціалу співробітництва між ЄС та країнами, які уклали угоди про асоціацію.

Як ми писали раніше, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Литви і взяв участь в урочистостях з нагоди Дня державності Литовської Республіки.

Також нагадаємо, 18 березня в Києві з візитом перебував президент Литви Гітанас Науседа. Тоді він з президентом України Зеленським підписав важливу декларацію про вступ України в ЄС.

За інформацією ЗМІ, Науседа і Зеленський 7 липня відкриють Конференцію з реформ в Україні. На ній лідери країн звернуться до міжнародного співтовариства з проханням про увагу та підтримку українських реформ на шляху до Європейського Союзу і НАТО.

Реклама

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":