Русский
$ 27,29
32,37
  1. Влада

Зеленський зустрівся з главою Євроради: обговорили саміт "Україна-ЄС" і "Асоційоване тріо"

6 липня 2021 20:01

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент України подякував за ухвалення Радою ЄС проєкту угоди про Спільний авіаційний простір

Президент України Володимир Зеленський у Литві зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Сторони обговорили підготовку до 23-го саміту "Україна-ЄС", який запланований у Києві 12 жовтня, передає Офіс президента.

Реклама

Також глави України і Європейської ради обговорили ініціативу "Асоційоване тріо", яку почали України, Грузія і Молдова. Зеленський подякував Мішелю за готовність сприяти реалізації потенціалу співробітництва між ЄС та країнами, які уклали угоди про асоціацію.

Як ми писали раніше, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Литви і взяв участь в урочистостях з нагоди Дня державності Литовської Республіки.

Також нагадаємо, 18 березня в Києві з візитом перебував президент Литви Гітанас Науседа. Тоді він з президентом України Зеленським підписав важливу декларацію про вступ України в ЄС.

Не пропусти!
Італія – Іспанія: онлайн-трансляція першого півфіналу Євро-2020
Італія - Іспанія на Євро-2020

За інформацією ЗМІ, Науседа і Зеленський 7 липня відкриють Конференцію з реформ в Україні. На ній лідери країн звернуться до міжнародного співтовариства з проханням про увагу та підтримку українських реформ на шляху до Європейського Союзу і НАТО.

Реклама

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Скандали з нардепом зі
Скандали з нардепом зі "Слуги народу": лампочка горіла, але Шарика більше немаєУкраїна
Данілов: Франція і Німеччина винні у нападі Росії на Україну
Данілов: Франція і Німеччина винні у нападі Росії на УкраїнуВлада
Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню Лукашенка
Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню ЛукашенкаВлада
Адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського через
Адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського через "плівки Медведчука"Влада
Стягування військ в Чорне море – чи атакує РФ НАТО і чому Україна обрала Альянс
Стягування військ в Чорне море – чи атакує РФ НАТО і чому Україна обрала АльянсВлада
Ми вже зробили достатньо: Зеленський чекає кроків від НАТО
Ми вже зробили достатньо: Зеленський чекає кроків від НАТОВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти