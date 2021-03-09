Зеленський: В Україні запрацює Центр протидії дезінформації

Президент також виступив з пропозицією ввести в школах уроки медіаграмотності

В Україні найближчим часом запрацює Центр протидії дезінформації, який у тому числі протистоятиме ворожій пропаганді у всьому світі.

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Про це заявив під час виступу на форумі "Україна 30" президент Володимир Зеленський.

"В ООН я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він почне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації і пропаганді в усьому світі", – сказав він.

Також президент закликав українців до більш свідомого і критичного відношення до інформації, яку отримуємо з різних джерел.

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"Щоразу, коли ми беремо телефон, вмикаємо комп’ютер, планшет або телевізор, ми маємо вмикати критичне мислення. Відрізняти правду від брехні. Обходити стороною інформаційні звалища. Читати далі, ніж заголовок. Сумніватися. Це дуже важливо. Перевіряти будь-яку інформацію в декількох джерелах. Шукати першоджерело. Зберігати холодну голову", – сказав Зеленський.

Глава держави пропонує ввести в школах уроки медіаграмотності.

"А тих, хто давно закінчив школу – це наші батьки, дідусі та бабусі, – ми маємо навчити, що таке інформаційна гігієна, фейки та пропаганда", – резюмував президент.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповідав, як розв'язати проблему з російськими фейками.

Також дивіться в нашому сюжеті, як не стати жертвою дезінформації у Мережі:

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