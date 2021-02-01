Зеленський: В Україні запустять онлайн-платформу з вакцинації від COVID-19

Уряд найближчим часом підготує спеціальний ресурс на час вакцинації українців

Україна готується отримати вакцину від коронавірусної хвороби і почати першу хвилю імунізації населення. У зв'язку з цим буде запущена онлайн-платформа, яка допоможе українцям записуватися на вакцинацію.

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Про це йшлося на сьогоднішній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба ОПУ.

Глава держави вважає, що план вакцинації має включати тісну комунікацію і співпрацю між урядом, обласними державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування.

Чиновники доповіли президенту про підготовку онлайн-платформи, за допомогою якої можна буде записатися в чергу на вакцинацію. Кабінет Міністрів надасть її в лютому.

"Уряд має чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинацію від COVID-19 і як відбуватиметься цей процес. Онлайн-платформа має бути чіткою та зручною", – сказав Зеленський.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що перша партія вакцини від COVID-19 в Україні буде в середині лютого.

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