Зеленський у Києві прийме президента сусідньої країни

Президент Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січняі проведе зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє пресслужба Офісу глави української держави.
Так, у вівторок Санду буде перебувати у Києві з офіційним візитом. Президенти України та Молдови проведуть переговори, а потім підпишуть ряд двосторонніх документів.
Раніше ми писали про те, що в Молдові відбулася церемонія інавгурації новообраного президента країни Майї Санду. Під час церемонії глава держави пообіцяла бути "президентом справедливості" і черговий раз наголосила на необхідності дострокових парламентських виборів. Санду також звернулася до громадян кількома мовами – російською, українською, гагаузькою та болгарською.
В свою чергу соратник Санду назвав Україну пріоритетом зовнішньої політики Молдови. Віцеспікер молдавського парламенту Міхай Попшой розповів про співпрацю його країни з сусідами.
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