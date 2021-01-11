Зеленський у Києві прийме президента сусідньої країни

Для нового президента Молдови це буде перший офіційний закордонний візит

Президент Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січняі проведе зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу глави української держави.

Так, у вівторок Санду буде перебувати у Києві з офіційним візитом. Президенти України та Молдови проведуть переговори, а потім підпишуть ряд двосторонніх документів.

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Раніше ми писали про те, що в Молдові відбулася церемонія інавгурації новообраного президента країни Майї Санду. Під час церемонії глава держави пообіцяла бути "президентом справедливості" і черговий раз наголосила на необхідності дострокових парламентських виборів. Санду також звернулася до громадян кількома мовами – російською, українською, гагаузькою та болгарською.

В свою чергу соратник Санду назвав Україну пріоритетом зовнішньої політики Молдови. Віцеспікер молдавського парламенту Міхай Попшой розповів про співпрацю його країни з сусідами.

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