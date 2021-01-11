Русский
$ 28,28
34,91
  1. Політика

Зеленський у Києві прийме президента сусідньої країни

11 січня, 11:28

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Для нового президента Молдови це буде перший офіційний закордонний візит

Президент Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січняі проведе зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Офісу глави української держави.

Так, у вівторок Санду буде перебувати у Києві з офіційним візитом. Президенти України та Молдови проведуть переговори, а потім підпишуть ряд двосторонніх документів.

В тренді
Славоміра Новака обвинувачують в отриманні хабарів на посаді голови "Укравтодору"
Славомір Новак

Раніше ми писали про те, що в Молдові відбулася церемонія інавгурації новообраного президента країни Майї Санду. Під час церемонії глава держави пообіцяла бути "президентом справедливості" і черговий раз наголосила на необхідності дострокових парламентських виборів. Санду також звернулася до громадян кількома мовами – російською, українською, гагаузькою та болгарською.

В свою чергу соратник Санду назвав Україну пріоритетом зовнішньої політики Молдови. Віцеспікер молдавського парламенту Міхай Попшой розповів про співпрацю його країни з сусідами.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

візит Молдова Володимир Зеленський Майя Санду

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Разом продовжимо боротися: Ердоган підтримав Зеленського після звільнення моряків
Разом продовжимо боротися: Ердоган підтримав Зеленського після звільнення моряківПолітика
Арестович: Україна пропонує Росії
Арестович: Україна пропонує Росії "золотий міст" на вихід з ДонбасуПолітика
"Публічна зневага до українців": Ляшко розкритикував дорогі відпустки політиківПолітика
Медичну реформу Супрун треба
Медичну реформу Супрун треба "переосмислити" – ЗеленськийПолітика
Зеленський у Києві прийме президента сусідньої країни
Зеленський у Києві прийме президента сусідньої країниПолітика
Кулеба: Крим для Росії – відкрита рана
Кулеба: Крим для Росії – відкрита ранаПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти