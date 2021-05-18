Зеленський збільшив витрати на безпеку і оборону

Володимир Зеленський / Фото: Офис Президента Украины

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 196/2021 про надання чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони від 14 травня 2021 року, яке передбачає збільшення витрат на безпеку і оборону України.

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Відповідний документ опубліковано на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України", – йдеться в указі Зеленського від 18 травня.

Згідно з рішенням РНБО, про яке йдеться в указі, в Бюджеті на 2022-2024 роки видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України повинні становити не менш як 5% від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту для цього сектору.

"Забезпечити під час підготовки проєктів законів про Державний бюджет України на 2022, 2023, 2024 роки збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки", – йдеться в рішенні.

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Нагадаємо, на засіданні 14 травня РНБО також затвердила стратегію розвитку кібербезпеки терміном на п'ять років, ввела санкції проти кримінальних авторитетів і доручила провести аудит держземель у Кончі-Заспі і Пущі-Водиці.