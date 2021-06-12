Зеленський затвердив стратегію розвитку правосуддя – що зміниться

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 231 "Про стратегію розвитку системи правосуддя і конституційного судочинства на 2021-2023 роки". Документ визначає основні принципи та напрями розвитку системи правосуддя.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
У документі визначені проблеми, які необхідно вирішити для подальшого вдосконалення функціонування судової влади та здійснення правосуддя.
Одним з напрямків стратегії є поліпшення доступу до правосуддя. Планується провести аудит системи місцевих судів, щоб визначити проблеми та недоліки.
Також документ має на меті посилення функціональної і процесуальної здатності Верховного суду.
"Слід забезпечити необхідні ресурси для ефективної організації роботи Вищого антикорупційного суду. Зокрема, це постійні приміщення, які відповідатимуть будівельним нормам і безпековим стандартам", – сказано в повідомленні.
Однією з цілей стратегії стане те, що формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя буде проходити за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.
Також в документі йдеться про розвиток органів прокуратури та вдосконалення інституту адвокатури.
Конституційний Суд
Конституційний Суд. Фото: КСУ
Стратегія Зеленського передбачає вдосконалення механізмів перевірки доброчесності суддів КСУ і дотримання ними стандартів професійної етики.
Президент пропонує змінити процедури конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КС, їх перевірки на доброчесність і відповідність рівня професійної компетентності з можливим залученням міжнародних експертів.
Передбачається запровадження механізму захисту суддів Конституційного суду від політичного та іншого тиску при прийнятті рішень і висновків.
Як повідомлялося раніше, шість суддів Конституційного суду блокували його роботу. Вони вимагають забезпечити участь в засіданнях звільненого указом президента з посади судді Олександра Тупицького.
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