Зеленський затвердив стратегію розвитку правосуддя – що зміниться

У документі визначені проблеми, які необхідно вирішити для подальшого вдосконалення функціонування судової влади та здійснення правосуддя

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 231 "Про стратегію розвитку системи правосуддя і конституційного судочинства на 2021-2023 роки". Документ визначає основні принципи та напрями розвитку системи правосуддя.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

У документі визначені проблеми, які необхідно вирішити для подальшого вдосконалення функціонування судової влади та здійснення правосуддя.

Одним з напрямків стратегії є поліпшення доступу до правосуддя. Планується провести аудит системи місцевих судів, щоб визначити проблеми та недоліки.

Також документ має на меті посилення функціональної і процесуальної здатності Верховного суду.

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"Слід забезпечити необхідні ресурси для ефективної організації роботи Вищого антикорупційного суду. Зокрема, це постійні приміщення, які відповідатимуть будівельним нормам і безпековим стандартам", – сказано в повідомленні.

Однією з цілей стратегії стане те, що формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя буде проходити за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.

Також в документі йдеться про розвиток органів прокуратури та вдосконалення інституту адвокатури.

Конституційний Суд

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Стратегія Зеленського передбачає вдосконалення механізмів перевірки доброчесності суддів КСУ і дотримання ними стандартів професійної етики.

Президент пропонує змінити процедури конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КС, їх перевірки на доброчесність і відповідність рівня професійної компетентності з можливим залученням міжнародних експертів.

Передбачається запровадження механізму захисту суддів Конституційного суду від політичного та іншого тиску при прийнятті рішень і висновків.

Як повідомлялося раніше, шість суддів Конституційного суду блокували його роботу. Вони вимагають забезпечити участь в засіданнях звільненого указом президента з посади судді Олександра Тупицького.

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