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  1. Політика

Зеленський затвердив делегацію для участі у форумі з безпеки ОБСЄ

9 лютого, 01:09

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Головою делегації призначений постпред України у Відні Євген Цимбалюк

Президент Володимир Зеленський підписав указ про формування делегації України для участі в переговорах у рамках Форуму ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки, Спільної консультативної групи та Консультативної комісії з відкритого неба.

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Документ опубліковано на сайті Офісу президента.

Головою делегації призначений постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, його заступниками: Леонід Голопатюк, начальник Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ, і Ігор Лоссовський, заступник постпреда України при міжнародних організаціях у Відні.

Крім того, до складу делегації увійшли:

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  • Анатолій Горбач – заступник директора Департаменту з питань безпеки, оборони, діяльності органів юстиції та запобігання корупції, начальник Управління з питань оборонної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України;
  • Сергій Коваленко – головний консультант – заступник головного інспектора відділу контролю за діяльністю військових формувань Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань Департаменту з питань національної безпеки і оборони ОП;
  • Володимир Приходько – представник Міноборони в Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні;
  • Віктор Рижак – начальник відділу реалізації Договору "Відкрите небо" управління верифікації Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ;
  • Володимир Собора – начальник управління верифікації Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ.

Експертами делегації затверджені:

  • Ігор Березкін – радник Департаменту міжнародної безпеки МЗС;
  • Сергій Левченко – експерт СБУ;
  • Михайло Попов – директор Держустанови "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі НАН України";
  • Сергій Чорний – старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства.
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Крім того, своїм указом президент дозволив міністрові закордонних справ залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних представників.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про допуск в Україну військ країн НАТО для участі у військових навчаннях на території нашої країни.

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