Зеленський затвердив делегацію для участі у форумі з безпеки ОБСЄ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про формування делегації України для участі в переговорах у рамках Форуму ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки, Спільної консультативної групи та Консультативної комісії з відкритого неба.
Документ опубліковано на сайті Офісу президента.
Головою делегації призначений постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, його заступниками: Леонід Голопатюк, начальник Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ, і Ігор Лоссовський, заступник постпреда України при міжнародних організаціях у Відні.
Крім того, до складу делегації увійшли:
- Анатолій Горбач – заступник директора Департаменту з питань безпеки, оборони, діяльності органів юстиції та запобігання корупції, начальник Управління з питань оборонної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України;
- Сергій Коваленко – головний консультант – заступник головного інспектора відділу контролю за діяльністю військових формувань Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань Департаменту з питань національної безпеки і оборони ОП;
- Володимир Приходько – представник Міноборони в Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні;
- Віктор Рижак – начальник відділу реалізації Договору "Відкрите небо" управління верифікації Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ;
- Володимир Собора – начальник управління верифікації Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ.
Експертами делегації затверджені:
- Ігор Березкін – радник Департаменту міжнародної безпеки МЗС;
- Сергій Левченко – експерт СБУ;
- Михайло Попов – директор Держустанови "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі НАН України";
- Сергій Чорний – старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства.
Крім того, своїм указом президент дозволив міністрові закордонних справ залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних представників.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про допуск в Україну військ країн НАТО для участі у військових навчаннях на території нашої країни.
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