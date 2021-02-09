Зеленський затвердив делегацію для участі у форумі з безпеки ОБСЄ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про формування делегації України для участі в переговорах у рамках Форуму ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки, Спільної консультативної групи та Консультативної комісії з відкритого неба.

Реклама

Документ опубліковано на сайті Офісу президента.

Головою делегації призначений постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, його заступниками: Леонід Голопатюк, начальник Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ, і Ігор Лоссовський, заступник постпреда України при міжнародних організаціях у Відні.

Крім того, до складу делегації увійшли:

В тренді Чи зможе Україна подолати своє комуністичне минуле? Три уроки від Фукуями

Анатолій Горбач – заступник директора Департаменту з питань безпеки, оборони, діяльності органів юстиції та запобігання корупції, начальник Управління з питань оборонної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України;

Сергій Коваленко – головний консультант – заступник головного інспектора відділу контролю за діяльністю військових формувань Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань Департаменту з питань національної безпеки і оборони ОП;

Володимир Приходько – представник Міноборони в Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні;

Віктор Рижак – начальник відділу реалізації Договору "Відкрите небо" управління верифікації Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ;

Володимир Собора – начальник управління верифікації Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ.

Експертами делегації затверджені:

Ігор Березкін – радник Департаменту міжнародної безпеки МЗС;

Сергій Левченко – експерт СБУ;

Михайло Попов – директор Держустанови "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі НАН України";

Сергій Чорний – старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства.

Реклама

Крім того, своїм указом президент дозволив міністрові закордонних справ залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних представників.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про допуск в Україну військ країн НАТО для участі у військових навчаннях на території нашої країни.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама