Зеленський дорікнув Путіну: Ніколи не чув, щоб президент РФ говорив українською

Президент Володимир Зеленський впевнений, що зустріч з російським колегою Володимиром Путіним обов'язково відбудеться – це лише питання часу. У той же час дорікнув йому у нав'язуванні Україні російської мови.

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Про це він сказав в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, текст якого опублікований на сайті ОПУ.

Кремль постійно заявляє, що не проти зустрічі, але продовжує занадто сильно тягнути з цим питанням, зазначив він.

"Президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі, і я вважаю, що зустріч буде ... Я вважаю, що наша зустріч з президентом Росії неминуча. Тільки якщо він не хоче нічого закінчувати, зустрічі не буде. Інших причин, я вважаю, немає. Тому будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо дати, адженду й терміни, що важливо. Чи може зустріч з президентом США прискорити нашу зустріч? Зустріч відбувається тоді, коли у ній зацікавлені обидві сторони. Тому я вважаю, що зустріч президентів не може прискорити мою зустріч з Путіним", – сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що Кремль постійно піднімає питання російської мови, церкви тощо.

"У мене тут дуже відкрита позиція: якщо хочете поваги до російської мови – поважайте українську. Ми хочемо поваги до шкіл.Кажуть, що ми якісь школи закривали, що в нас не можна говорити російською. Я спеціально часто говорю російською, щоб показати, що у нас державна мова українська, але люди кажуть, як хочуть. У нас не заборонено. Я, до речі, ніколи не чув, щоб президент Росії говорив українською. Хоча, мені здається, теж не заборонено ... Хочете російську школу – давайте українську школу відкриємо у Москві, у Санкт-Петербурзі, у Тюмені, де багато українців живе. Це називається "повага", – пояснив глава держави.

Зеленський пропонує Путіну спочатку закінчити війну, а потім вже налагоджувати відносини.

Нагадаємо, спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але він відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів. Читайте про це детальніше в нашому матеріалі "Зустріч Зеленського і Путіна: обидві сторони окреслили "червоні лінії".

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