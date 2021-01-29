Зеленський: Тарифи на тепло і гарячу воду не піднімуться

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні пообіцяв, що в цьому опалювальному сезоні не підвищуватимуться тарифи для населення на опалення і гарячу воду.

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Він нагадав, що нещодавно Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр.

"Менше може бути, більше – ні. І це стосується всього опалювального сезону", – зазначив глава держави.

Зеленський розповів, що була нарада з мерами міст і "Нафтогазом".

"Домовилися, що на місцях тарифи на тепло і гарячу воду не піднімуться. Я закликаю місцеву владу поставитися до цього відповідально", – підкреслив президент.

Він також повідомив, що навесні всі газові компанії повинні представити українцям річні продукти, в яких повинна бути вигідна фіксована ціна на весь рік.

Крім того, уряд спростив доступ до субсидій – більшість громадян зможуть їх отримати відразу після заявки.

Відео: Телеграм/Зеленський

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно мер Києва Віталій Кличко вже заявляв, що у столиці в цьому опалювальному сезоні точно не підвищуватимуться тарифи на опалення і гарячу воду.

Також ми писали, що постачальники газу вже оголосили нові ціни для населення, причому відразу кілька газзбутів встановили цінники нижче граничних. Якими будуть тарифи в лютому.

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