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Зеленський порівняв ситуацію з COVID-19 в Україні і Європі

8 лютого, 10:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави заявив, що ситуацію з епідемією в Україні вдалося стабілізувати

Президент Володимир Зеленський заявив про ефективність заходів влади в боротьбі з епідемією коронавірусу і зазначив, що в Україні ситуація навіть краща, ніж у багатьох більш розвинених країнах Європи. Про це він сказав під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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За його словами, жорсткий карантин в Україні дозволив виграти дорогоцінний час для медичної системи. Він вважає, що з першого дня протистояння епідемії, дії влади були правильними і ефективними, про що свідчать результати.

"Рівень смертності від COVID-19 в Україні найнижчий у порівнянні з багатьма країнами світу і Європи. Ми найдовше протрималися і не вводили локдаун, а ті обмеження, які діяли в січні, були досить ліберальними, якщо, наприклад, порівнювати з локдаунами у Німеччині, Великобританії, Франції", – сказав Зеленський.

Президент заявив, що на сьогоднішній день вдалося досягти стабілізації ситуації з поширенням вірусу і втричі зменшити тижневий приріст захворюваності.

Відзначимо, що минулого тижня виявили 25 394 нових випадки зараження коронавірусом, померли 890 українців, одужали 54 262 особи. Число видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилося більш ніж на 17 тисяч осіб, а госпіталізованих – тільки на 584. Читайте детальніше підсумки епідемії за тиждень.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Европа епідемія Володимир Зеленський коронавірус

Джерело: Сьогодні

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