Зеленський скликає нове засідання РНБО: в Офісі президента назвали дату

Нове засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України Володимира Зеленського може відбутися 4 червня. Про це повідомив "Сьогодні" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"РНБО у п'ятницю, швидше за все", – сказав він.
Подоляк додав, що порядок денний засідання поки формується і буде відомий пізніше.
Зазначимо, днями заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що в РНБО передано пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Він зазначив, що йдеться передовсім про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.
А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що РНБО розглядала ситуацію щодо Білорусі в таємній доповіді. Він уточнив: обговорювали, що потрібно робити, щоб бути готовим, якщо загроза з боку Білорусі таки виникне.