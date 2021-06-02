Зеленський скликає нове засідання РНБО: в Офісі президента назвали дату

Українців привчили, що кожне засідання РНБО закінчується гучними рішеннями або санкціями

Нове засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України Володимира Зеленського може відбутися 4 червня. Про це повідомив "Сьогодні" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"РНБО у п'ятницю, швидше за все", – сказав він.

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Подоляк додав, що порядок денний засідання поки формується і буде відомий пізніше.

Зазначимо, днями заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що в РНБО передано пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Він зазначив, що йдеться передовсім про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що РНБО розглядала ситуацію щодо Білорусі в таємній доповіді. Він уточнив: обговорювали, що потрібно робити, щоб бути готовим, якщо загроза з боку Білорусі таки виникне.