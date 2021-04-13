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Зеленський зідзвонився з королем Йорданії: подробиці розмови

13 квітня, 16:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зеленський пропонує забезпечити продовольчу безпеку цієї країни

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з королем Йорданії Абдаллою II ібн Аль-Хусейном. Український лідер запропонував забезпечити продовольчу безпеку цієї країни. Про це повідомляє Офіс глави держави.

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Президент запевнив короля в підтримці його політики в Йорданії, а у відповідь отримав підтримку України у врегулюванні конфлікту на Донбасі і заявив про готовність розвитку відносин між країнами.

Зеленський і Абдалла II обговорили посилення співпраці у торговельно-економічній сфері, проблематику продовольчої безпеки.

"Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії. Ми вже заявляли, що готові стати гарантом глобальної продовольчої безпеки. Готові розглянути можливість використання саме вашої країни для експорту вітчизняних товарів до країн регіону", – заявив Зеленський.

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Співрозмовники також поговорили про протидію пандемії коронавірусу.

"Складний етап пандемії коронавірусу потребує злагоджених зусиль усіх держав світу з метою подолання її наслідків та відновлення співпраці у торговельно-економічній сфері. Між Україною та Йорданією – активний діалог і пошук нових форм взаємодії", – зазначив президент України.

Наостанок Зеленський запросив короля в Україну на святкування 30-річчя незалежності, на що Абдалла II відповів, що з нетерпінням чекає зустрічі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 10 квітня президент України був з візитом в Туреччині, де обговорив не тільки співробітництво між країнами, а й агресію Росії. Читайте детальніше, про що говорили Зеленський і Ердоган.

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Йорданія король Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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