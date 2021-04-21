Зеленський створив комісію з відбору суддів до Конституційного суду

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня підписав указ про створення конкурсної комісії для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду.

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Про це повідомила прес-служба президента.

Згідно з документом під №167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України", керівник Офісу президента Андрій Єрмак повинен у десятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу конкурсної комісії.

Новий указ також визнає таким, що втратив силу, попередній указ президента України про створення комісії для відбору суддів у КСУ від 4 жовтня 2017 року № 306.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада поклала початок реформі Конституційного суду, ухваливши на позачерговому засіданні в першому читанні законопроєкт №4543 про конституційну процедуру, яким пропонується вдосконалити діяльність КСУ.

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27 березня глава держави скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Ми також повідомляли, що екс-голова КСУ Олександр Тупицький оскаржив у Верховному суді указ президента Володимира Зеленського про скасування свого призначення суддею Конституційного суду.

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