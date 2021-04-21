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Зеленський створив комісію з відбору суддів до Конституційного суду

21 квітня, 01:40

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повинен протягом десяти днів внести пропозиції щодо персонального складу конкурсної комісії

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня підписав указ про створення конкурсної комісії для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду.

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Про це повідомила прес-служба президента.

Згідно з документом під №167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України", керівник Офісу президента Андрій Єрмак повинен у десятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу конкурсної комісії.

Новий указ також визнає таким, що втратив силу, попередній указ президента України про створення комісії для відбору суддів у КСУ від 4 жовтня 2017 року № 306.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада поклала початок реформі Конституційного суду, ухваливши на позачерговому засіданні в першому читанні законопроєкт №4543 про конституційну процедуру, яким пропонується вдосконалити діяльність КСУ.

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27 березня глава держави скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Ми також повідомляли, що екс-голова КСУ Олександр Тупицький оскаржив у Верховному суді указ президента Володимира Зеленського про скасування свого призначення суддею Конституційного суду.

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указ Володимир Зеленський Конституційний суд
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