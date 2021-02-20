Зеленський повідомив про початок робіт зі створення Музею Революції Гідності

Президент Володимир Зеленський заявив, що 2021 року в Києві нарешті почнуться проєктувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності.

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Про це повідомляє пресслужба Банкової.

Як розповів главі держави міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, напередодні досягнуто принципової згоди щодо умов використання проєкту переможців архітектурного конкурсу, що дає змогу оголосити про початок проєктувально-будівельних робіт поточногоу року.

"Україна повинна належним чином вшановувати пам’ять трагічних подій 2013-2014 років. У пам’ять про загиблих та на знак вдячності Героям Майдану. Це пріоритетне завдання для країни, втілення якого буде реалізовано у низці подальших стратегічних кроків", – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, п’ятий президент (2014-2019) Петро Порошенко ще у березні-2017 підписав закон "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" закону "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо заходів зі вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні", яким виділялася земля під будівництво музею.

А у вересні того ж року генеральний директор Національного меморіального комплексу героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло заявив, що меморіально-музейний комплекс в Києві з'явиться не раніше, аніж через п'ять-сім років, тобто 2022-2024 рр.

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