Зеленський збирає РНБО: частина засідання буде закритою

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данилову почати підготовку засідання Ради національної безпеки і оборони.

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Як повідомляє прес-служба РНБО, засідання має відбутися 19 лютого в Офісі президента.

"На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі" , – йдеться в повідомленні РНБО.

Нагадаємо, 11 лютого із Зеленським на Донбас приїхали посли "Великої сімки" (G7).

Днями глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на Донбасі вже немає ніякого перемир'я.

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Також повідомлялося, що Зеленський підписав указ про формування делегації України для участі в переговорах у рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи та Консультативної комісії з відкритого неба.

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