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  1. Політика

Зеленський зробив заяву щодо вакцинації українців

18 січня, 13:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вакцинація – це виклик для всього світу, вважає глава держави

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці повинні чітко знати, коли почнеться вакцинація від коронавірусу і як вона відбуватиметься.

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Про це він сказав під час селекторної наради, передає пресслужба ОПУ.

Він підкреслив, що уряд повинен бути готовим до початку вакцинації в усіх питаннях.

"Першими мають бути вакциновані медпрацівники, військові, люди літнього віку, оскільки вони – в основній групі ризику. Знаю, що Міністерство охорони здоров’я активно готується до підписання перших контрактів. Люди повинні знати чітко, коли починається вакцинація, як вона відбуватиметься, і знати, що держава про них піклуватиметься. Вакцинація – це виклик для всього світу, і скрізь, у кожній країні уряди зустрічаються з новими викликами. Ми повинні насамперед думати про людей", – сказав Зеленський.

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Як розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна може одночасно отримати вакцини від COVID трьох різних виробників. Назви компаній поки не розкривають, оскільки підписані договори про нерозголошення. Тепер Україна отримає вакцину не пізніше лютого – це будуть препарати з підтвердженим відсотком ефективності.

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А днями глава МОЗ Максим Степанов зустрічався з депутатами "Слуги народу", яким розповідав про майбутню вакцинацію українців. Він розповів про два етапи вакцинації і "таємні" домовленості.

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вакцинація вакцина Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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