Зеленський з дружиною з офіційним візитом летять в Катар: про що домовлятимуться

У понеділок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська з офіційним візитом відвідають Катар.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Зеленський зустрінеться з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфою Аль Тані.

"Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питаньдвосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів", - йдеться в повідомленні.

А Олена Зеленська проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані та з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів "Сьогодні", що поїздка президента в Катар стане хорошою спробою розширити можливості України і поглибити відносини між країнами.

"До того ж різнопланові і довірчі відносини з різними країнами регіональними лідерами – один з ключових елементів нашої національної безпеки", – сказав він.

Радник керівника ОПУ вважає, що чим більше глобальних компаній будуть представлені в Україні, тим більше буде зацікавленість нашим регіоном, будуть нарощуватися конкурентні можливості нашої економіки.

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"Треба підкреслити, що Катар вкрай зацікавлений у поглибленні різних форматів співпраці з Україною. Це і інвестиційні програми, і проєкти в інфраструктурі – управління портами і аеропортами, їх модернізація, будівництво нових об'єктів. Це також програми в агропромисловому секторі, енергетиці, фінансовому секторі, IT-сфері", – заявив Подоляк.

Він запевняє, що глобальні ринки не терплять зволікань і потрібні максимально швидкі комунікації і рішення. Як мінімум, в зв'язку з пандемією конкуренція за увагу і ресурси сильно зросла.

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"Зрозуміло, ми прекрасно розуміємо, що зараз істотно скорочені можливості для особистих контактів між першими особами держав. Проте на особливо перспективних напрямках максимум можливостей можна отримати тільки завдяки комунікації на найвищому рівні. Тому візит президента Зеленського в Катар вкрай важливий. Це одна з найбагатших і найвпливовіших держав на планеті. Зміцнення зв'язків між Катаром і Україною однозначно спрацює в плюс і нашому економічному зростанню, і нашим міжнародним позиціям", – підсумував Подоляк.

Ще один радник глави ОПУ президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів "Сьогодні", що спільні проєкти України та Катару дозволять збільшити інвестиції, створити додаткові робочі місця, наростити міжнародну торгівлю і посилити позиції на міжнародних ринках. За його словами, Катар є для України довгостроковим стратегічним партнером.

"Під час візиту в Катар будуть обговорюватися питання продовольчої безпеки, експорту в Катар і в регіон через Катар продукції сільського господарства, спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні, а також постачання зрідженого газу з Катару, інвестиції і концесійні проєкти в інфраструктурі, енергетиці, агро та інших галузях, інвестиції в українські стартапи, участь в приватизації в Україні, а також питання допомоги з безпекою на чемпіонаті з футболу в Катарі, ситуація з ковідом, співробітництво у напрямку кібербезпеки", – розповів він.

За його словами, Катар має великий міжнародний досвід у низці цих напрямків, включаючи енергетику, управління портами, і питаннях продовольчої безпеки.

Раніше ми повідомляли, що головна нафтогазова компанія Катару, який і так є світовим лідером у виробництві скрапленого природного газу, оголосила про початок нового проєкту з виробництва СПГ.

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