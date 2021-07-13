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Зеленський: Російська мова – це не власність Росії

13 липня 2021 16:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент України заявив, що РФ маніпулює інформацією навколо закону про мову

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Україна перебуває у складній ситуації, оскільки напругу може викликати будь-що пов'язане з Росією або з російською мовою.

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Про це на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Пам'ятаєте, скільки було зловживань, їх піднімала Росія, про те, що якщо я на вулиці розмовляю російською мовою, то мене будуть штрафувати. Це неправда. Але деякі норми в законі так виписані, що дають можливість про це говорити", – сказав він.

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При цьому український президент вважає, що у Москви немає монополії на російську мову.

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"Я вважаю, що російська мова – це не власність Росії", – додав Зеленський.

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За його словами, використання української мови як єдиної державної закріплено на законодавчому рівні, "тому не слід піднімати мовне питання".

"Я вважаю, що в питанні мови знайти справедливість складно, і я вважаю, що найсправедливішим буде не піднімати це питання. Все є в українському законодавстві для того, щоб ми з вами жили, працювали, розмовляли і підтримували нашу країну і нашу мову", – сказав Зеленський.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що після прийняття закону про корінні народи росіяни стануть людьми другого сорту в Україні.

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