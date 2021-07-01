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Зеленський: Росіяни хочуть припинення війни, але проблема в Путіні

1 липня 2021 11:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Кремлівська пропаганда заганяє росіян у повне нерозуміння правил сучасного світу і в ненависть по відношенню до сусідів

Зеленський вважає, що росіяни за Україну. Колаж "Сьогодні"

Зеленський вважає, що росіяни за Україну. Колаж "Сьогодні"

Підтримка простих росіян збірної України на Євро-2020 черговий раз підтверджує, що громадяни Росії хочуть припинення війни, але це поки не доходить до президента РФ Володимира Путіна і його пропагандистської машини.

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Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, суспільні настрої в Росії такі, що люди очікують рішень про реальне припинення війни проти України.

"Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій. Згадайте ту хвилю щирого інтересу, яка виникла відразу після моєї пропозиції президенту Росії зустрітися і знайти шлях до миру. Це не штучний інтерес, це реальні очікування, які є. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні суспільство не може ставити питання відкрито про війну і про ціну війни. Але ми також прекрасно розуміємо, що у російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", – сказав Зеленський.

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Президент відзначає, що це кремлівська пропаганда заганяє росіян у повне нерозуміння правил сучасного світу і у ненависть по відношенню до сусідів. Це відбивається і на державній політиці Росії – вкладаючись у пропаганду, вони самі несвідомо чи підсвідомо споживають цю пропаганду і підпорядковуються їй.

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"Але якщо цю пропаганду і всі штучні агресивні процеси прибрати, ситуація буде виглядати зовсім інакше. Можливо, якщо сам президент Росії вийде з-під впливу цієї пропагандистської картини, то буде очевидно, що нам дійсно є про що розмовляти. Не про міфи, а про реалії", – сказав глава держави.

Як ми вже писали, Зеленський також відповів на слова Путіна, що українці і росіяни один народ. Президент України говорить, що у двох країн є багато спільного – частина історії, сусідство і загальні трагедії, але ми точно не "один народ".

Нагадаємо, 30 червня президент Росії провів чотиригодинну пряму лінію, на якій традиційно не обійшлося без випадів у наш бік. Читайте головні тези Путіна про Україну.

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