Русский
$ 27,7
32,99
  1. Влада

Зеленський розповів, коли проясниться ситуація щодо зустрічі "Нормандської четвірки"

18 березня, 15:52

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Зараз тривають консультації політичних радників, каже український лідер

Найближчим часом у Києва має з'явитися розуміння щодо часу зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки" – тобто України, Франції, Німеччини та Росії.

Реклама

Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою, який відвідав Київ з офіційним візитом.

"Я вважаю, що найближчим терміном повинно з'явитися розуміння, коли лідери "Нормандської четвірки" зустрінуться", – сказав Зеленський і додав, що зараз тривають консультації на рівні політичних радників.

Український лідер також нагадав, що готовий окремо зустрічатися з лідерами країн-учасниць "нормандського" формату, а також з лідерами інших держав, які підтримують незалежність України, і "максимально робити все, щоб війна на сході закінчилася і України повернула собі території і людей".

В тренді
Нардеп Куницький став "героєм парковки": машину "слуги народу" евакуювали (фото)

Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає, що зустріч "Норманді" може пройти в квітні.

Реклама

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував від Банкової конкретних пропозицій щодо проведення зустрічі в "нормандському форматі".

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Володимир Зеленський Нормандська четвірка нормандський формат Гітанас Науседа

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Не дискримінуйте людей": Гройсман вимагає від уряду скасувати обмеження на вакцинаціюВлада
Депутат Ради вдруге заразилася коронавірусом
Депутат Ради вдруге заразилася коронавірусомВлада
Довіра до Зеленського різко зросла: Подоляк назвав дві причини
Довіра до Зеленського різко зросла: Подоляк назвав дві причиниВлада
Росія намагається вибити вакцину AstraZeneca з європейського ринку – Ткаченко
Росія намагається вибити вакцину AstraZeneca з європейського ринку – ТкаченкоВлада
Голову
Голову "Укрзалізниці" Жмака достроково звільнили: хто посяде його місцеТранспорт
"Сенсорну кнопку можна обдурити": у Раді поділилися лайфхакомВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти