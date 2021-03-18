Зеленський розповів, коли проясниться ситуація щодо зустрічі "Нормандської четвірки"

Зараз тривають консультації політичних радників, каже український лідер

Найближчим часом у Києва має з'явитися розуміння щодо часу зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки" – тобто України, Франції, Німеччини та Росії.

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Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою, який відвідав Київ з офіційним візитом.

"Я вважаю, що найближчим терміном повинно з'явитися розуміння, коли лідери "Нормандської четвірки" зустрінуться", – сказав Зеленський і додав, що зараз тривають консультації на рівні політичних радників.

Український лідер також нагадав, що готовий окремо зустрічатися з лідерами країн-учасниць "нормандського" формату, а також з лідерами інших держав, які підтримують незалежність України, і "максимально робити все, щоб війна на сході закінчилася і України повернула собі території і людей".

Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає, що зустріч "Норманді" може пройти в квітні.

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Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував від Банкової конкретних пропозицій щодо проведення зустрічі в "нормандському форматі".

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