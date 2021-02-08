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Зеленський розповів, коли буде вакцинуватися від COVID-19

8 лютого, 11:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави вважає, що першими повинні отримати вакцину медики, а він буде в другій черзі

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий вакцинуватися від коронавірусу хоч першим, але все ж таки буде робити щеплення разом з військовими. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалам.

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Він зазначив, що готовий і відразу вакцинуватися першим, щоб показати приклад іншим українцям, однак вважає це не зовсім правильним, оскільки першими повинні отримати вакцину групи ризику, зокрема, медики.

"Я готовий, якщо потрібно продемонструвати, що я цього не боюся, готовий (хоч в прямому ефірі) як завгодно. Але точно буду вакцинуватися з нашими військовими як Верховний Головнокомандувач. Я повинен цей робити. Це буде на другому етапі, як тільки ми отримаємо мільйон (доз вакцини)", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що вакцинуватися буде тією вакциною, яка буде доступна: перша партія буде Pfizer для медиків, а потім мільйон доз AstraZeneca і він, скоріш за все, буде робити щеплення другим препаратом.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні початок вакцинаці очікується з 15 лютого. Спочатку будуть вакцинувати медиків, для цього надійде понад 100 тисяч доз вакцини Pfizer. Згідно плану вакцинації, після медиків будуть прищеплювати військових – їх вакцинують у першій половині весни.

А ось в цілому більшість українців не хочуть вакцинуватися навіть безкоштовно, про що свідчать дані опитування.

Відео: Сьогодні
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вакцинація вакцина Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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