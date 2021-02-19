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Зеленський провів екстрене засідання РНБО: про що йшла мова

19 лютого, 18:16

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

На Банковій розглянули питання у військовій, енергетичній галузях та у сфері держбезпеки

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України, де розглянули важливі питання у військовій, енергетичній галузях та у сфері державної безпеки.

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Про це повідомляє пресслужба Банкової.

Учасники детально зупинилися на сфері енергетичної безпеки, а саме на вжитті заходів щодо захисту майнових інтересів держави.

Рішенням РНБО, яке було введене в дію указом президента від 28 травня 2015 року № 298, Кабміну було доручено вжити необхідних заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км, що проходять через територію України.

Тоді уряд мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів, і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави.

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Однак за понад п’ять років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів. Унаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України.

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Тому РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України. Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з’ясування обставин, за яких державна власність опинилася у приватних руках.

Окрім того, рішенням РНБО було застосовані санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

Члени РНБО також заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Рішення, ухвалені на засіданні, мають гриф "таємно", а тому не можуть бути розголошені.

Нагадаємо, під Офісом президента "Правий сектор" провів акцію "Три удари по російській агентурі".

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РНБО санкції Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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