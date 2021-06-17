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Зеленський допустив війну США з Росією "вже завтра"

17 червня 2021 17:09

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Американські журналісти особисто відвідали передову на Донбасі і зняли на відео реалії війни в Україні

Через агресивну політику Росії завтра Кремль може атакувати вже американську територію, вважає президент України Володимир Зеленський.

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Про це він заявив в інтерв'ю CBS.

Американська знімальна група побувала на лінії зіткнення на Донбасі і поспілкувалася з главою держави на тему боротьби з російською агресією.

"Завтра це може статися у них вдома", – відповів Зеленський на запитання, чому пересічного американця мають непокоїти події в Україні.

"Я не розумію, чому ні?" – сказав він на репліку, чи може Росія напасти на США.

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Крім того, на думку експертів, російські хакери використовують Україну як випробувальний полігон для відпрацювання подібних тактик з метою атак на США.

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Своєю чергою глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні Америка підтримує Україну грошима, озброєнням і навчаючи військовослужбовців ЗСУ, але найбільше на Банковій хочуть підтримки вступу країни до НАТО.

"Ми сподіваємося і віримо, що наш стратегічний партнер США допоможе нам сьогодні – зараз. Не через рік або два, а зараз", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, минулого місяця в Білому домі підтримали ідею вступу України до НАТО, але тільки після виконання всіх необхідних умов для цього.

Однак при цьому зі стенограми телефонної розмови президентів двох країн прибрали слова американського лідера Джо Байдена про підтримку вступу України до Альянсу. Ми з'ясували, чому так сталося.

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