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Зеленський приміряв форму збірної України, від якої "пригорало" у РФ (фото)

9 червня 2021 9:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави вибрався на природу і сфотографувався в новій формі українських футболістів

Володимир Зеленський з формою української збірної з футболу. Колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський з формою української збірної з футболу. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський надів подаровану йому футболку збірної України по футболу і вже з нетерпінням чекає старту Чемпіонату Європи.

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Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Глава держави вибрався на природу і сфотографувався в новій формі українських футболістів.

"Чекаємо п'ятницю. На цей раз – не через РНБО", – написав президент.

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Фото дня. Зеленському подарували форму збірної з футболу, що "шокує"
Володимир Зеленський з формою української збірної з футболу. Колаж "Сьогодні"
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Відзначимо, що саме в п'ятницю, 11 червня, стартує Чемпіонат Європи з футболу, а збірна України перший матч зіграє 13 червня з Нідерландами.

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Нагадаємо, новий дизайн форми української збірної викликав істерику в Росії і безпосередньо в Кремлі – все через напис "Слава Україні!" і карту країни разом з тимчасово окупованими територіями. Подробиці читайте в матеріалі "Сьогодні".

8 травня Російський футбольний союз (РФС) звернувся в УЄФА з проханням заборонити Україні використовувати нову форму. Але УЄФА схвалило нову форму України.

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