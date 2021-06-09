Зеленський приміряв форму збірної України, від якої "пригорало" у РФ (фото)

Глава держави вибрався на природу і сфотографувався в новій формі українських футболістів

Володимир Зеленський з формою української збірної з футболу. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський надів подаровану йому футболку збірної України по футболу і вже з нетерпінням чекає старту Чемпіонату Європи.

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Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Глава держави вибрався на природу і сфотографувався в новій формі українських футболістів.

"Чекаємо п'ятницю. На цей раз – не через РНБО", – написав президент.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Відзначимо, що саме в п'ятницю, 11 червня, стартує Чемпіонат Європи з футболу, а збірна України перший матч зіграє 13 червня з Нідерландами.

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Нагадаємо, новий дизайн форми української збірної викликав істерику в Росії і безпосередньо в Кремлі – все через напис "Слава Україні!" і карту країни разом з тимчасово окупованими територіями. Подробиці читайте в матеріалі "Сьогодні".

8 травня Російський футбольний союз (РФС) звернувся в УЄФА з проханням заборонити Україні використовувати нову форму. Але УЄФА схвалило нову форму України.