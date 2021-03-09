Зеленський пригрозив закритим телеканалам довічним баном в YouTube

Пригадав президент і Шарія, який з Іспанії вчить, як жити в Україні

Після того, як були закриті телеканали "112", ZIK і NewsOne, президент Володимир Зеленський тепер натякнув, що їх можуть забанити і в інтернеті. Про це він сказав на форумі "Україна 30".

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Він зазначив, що інформаційно Україну атакують не тільки ззовні, але і зсередини, коли поширюються фейки про коронавірус, армію і т.п. Президент підкреслив, що інформаційна війна – це не тільки дезінформація або брехня, а й кіберзагрози.

"Це штучно створені так звані лідери думки, яким з Іспанії краще видно, як жити в Україні. Це засоби масової дезінформації, які прикривають свободою слова диверсії за інструкціями агресора. Ми зробили й продовжуємо працювати, аби на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну випробувальну таблицю. А в Інтернеті, зокрема на YouTube, вони отримали довічний бан", – сказав Зеленський.

Увечері 2 лютого президент ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. Однак їх мовлення не припинилося повністю – телеканали перейшли в YouTube. Зеленський назвав це рішення важким, але пояснив, що канали, які потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою.

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