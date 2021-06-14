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Зеленський пригрозив чиновникам звільненням: що так розлютило президента

14 червня 2021 14:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Ляшко доповів президенту про ситуацію з виявленою заборгованістю перед медиками, яка виникла за квітень – травень – реакція була жорсткою

Президент Володимир Зеленський доручив терміново розібратися із заборгованістю перед медичними працівниками і пригрозив чиновниками звільненням. Про це йшлося на селекторній нараді на Банковій, передає ОПУ.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доповів президенту про виявлену заборгованість перед медиками за квітень – травень.

Зі свого боку глава держави наголосив на необхідності суворої відповідальності чиновників за невиплату лікарям, аж до звільнення, і дав завдання в найкоротші терміни ліквідувати заборгованість.

"Ця ситуація неприпустима для сучасної цивілізованої країни, особливо тепер, коли лікарі – на передовій боротьби з пандемією", – сказав Зеленський і доручив прем'єр-міністру та міністру охорони здоров'я взяти це питання під контроль.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповідав про маленькі зарплати медиків з COVID-відділень.

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Тим часом у Львові лікарка попалася на великому хабарі. За скоєне жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.

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