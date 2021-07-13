Зеленський запросив в Україну нового президента Ізраїлю: про що говорили

Іцхак Герцог тільки вступив на посаду президента і вже почав обговорювати співпрацю з Україною

Зеленський зателефонував Герцогу. Колаж "Сьогодні"

Після недавньої розмови з ізраїльським прем'єром сьогодні президент Володимир Зеленський зідзвонився з новим президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом і запросив його відвідати Україну з візитом.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

Український лідер привітав свого колегу зі вступом на посаду президента.

"Україна та Ізраїль завжди були й залишатимуться надійними друзями та партнерами. Переконаний, що співробітництво з новим Президентом та новим урядом Ізраїлю буде плідним, а наші країни й надалі поглиблюватимуть взаємовигідну двосторонню співпрацю", – сказав Зеленський.

Вони обговорили обопільне відкриття центрів високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених і IT-фахівців у Києві та Єрусалимі, а також 80-ті роковини масових розстрілів у Бабиному Яру та питання розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

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"Пам’ять про трагедію Бабиного Яру навчить молоде покоління того, до чого може призвести жорстокість", – сказав Герцог.

У кінці розмови Зеленський запросив президента Ізраїлю в Україну.

"Очікую на нашу особисту зустріч у Києві найближчим часом. Упевнений, що спільними зусиллями ми маємо поглибити партнерські відносини між Україною та Ізраїлем", – підкреслив глава української держави.

Як ми вже писали, сьогодні Зеленський відреагував на статтю президента РФ Володимира Путіна про Україну. Він потролив господаря Кремля: виявляється, Путін не міг знайти час для особистої зустрічі через те, що працював над статтею.