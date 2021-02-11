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Зеленський приїхав до морпіхів: яскраві фото та відео з передової

11 лютого, 16:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави ознайомився з ситуацією на фронті і поспілкувався з бійцями

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Донбасвідвідав на передовій українських військових.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

Він ознайомився з оперативною ситуацією в декількох сотнях метрів від лінії зіткнення і поспілкувався з військовослужбовцями.

"Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців і дівчат на передовій", – сказав Зеленський.

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У свою чергу бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти подарували президенту пам'ятний значок – коїн, який означає, що "вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді і вважають другом".

Відео: Офис Президента Украины

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент приїхав на Донбас разом з послами "Великої сімки" (G7). Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков розповідав, навіщо Зеленський привіз туди дипломатів.

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Донбас військовослужбовці Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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