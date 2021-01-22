Зеленський зателефонував наступнику Меркель, розмовляли про візит і європерспективи України

В коаліційній угоді ХДС із соціал-демократами було закріплено домовленість про потужну підтримку України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Арміном Лашетом, новообраним головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини, партії канцлера Ангели Меркель.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава української держави став першим лідером, який переговорив з новим очільником ХДС одразу після підтвердження результатів виборів у партії і побажав успіхів у його політичній діяльності.

Новий лідер ХДС наголосив, що Україна може покладатися на спадкоємність політики Німеччини. Зеленський висловив щиру подяку за це й зауважив, що це дуже важливо для українців, особливо в питанні досягнення миру на Донбасі.

"Ми високо цінуємо, що завдяки саме ХДС у чинній коаліційній угоді із соціал-демократами було закріплено домовленість про потужну підтримку України у проведенні реформ та досягненні миру. Розраховуємо, що за вашої підтримки і в наступному коаліційному договорі за підсумками майбутніх виборів до Бундестагу ця традиція буде продовжена", – зазначив Зеленський.

В тренді Як зміниться політика США щодо України після приходу Байдена: думка експерта

Реклама

Було обговорено можливість закріплення в майбутній коаліційній угоді європейської перспективи України. Окрім того, глава держави запросив Арміна Лашета здійснити візит в Україну.

Слухайте головні новини п'ятниці в подкасті "Що сьогодні?" від 22 січня.

Нагадаємо, 16 січня Зеленський привітав Лашета з обранням на пост голови ХДС.

Нагадаємо, що Ангела Меркель відмовилася переобиратися на пост голови Християнсько-демократичного союзу на внутрішньопартійних виборах. Пані політикиня оголосила, що 2021 року вона не претендуватиме на будь-які політичні пости.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама