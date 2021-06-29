Зеленський зателефонував футболістам збірної України перед надважливим матчем (фото)

Президент Володимир Зеленський зв'язався по відеозв'язку з футболістами збірної України з футболу, щоб висловити підтримку перед сьогоднішнім матчем зі Швецією. Про це він повідомив у Facebook.
Сьогодні Україна вперше у своїй історії грає в плей-оф чемпіонату Європи і побореться за вихід до чвертьфіналу.
"Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної України, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з днем народження Андрія Пятова (воротар збірної. – Ред.). Наші футболісти добре мотивовані і здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців", – сказав Зеленський.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Зеленський запустив флешмоб перед грою України на Євро-2020. Президент запевнив, що 29 червня українських гравців підтримуватиме вся країна.
Нагадаємо, сьогодні Україна зіграє зі Швецією у Глазго на стадіоні "Гемпден Парк", що вміщає 52 тисячі глядачів. Утім, арена в Шотландії не зможе бути заповнена через карантині обмеження. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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