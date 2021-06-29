Русский
$ 27,4
32,74
  1. Влада

Зеленський зателефонував футболістам збірної України перед надважливим матчем (фото)

29 червня 2021 9:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сьогодні Україна вперше у своїй історії грає в плей-оф чемпіонату Європи і побореться за вихід до чвертьфіналу

Президент Володимир Зеленський зв'язався по відеозв'язку з футболістами збірної України з футболу, щоб висловити підтримку перед сьогоднішнім матчем зі Швецією. Про це він повідомив у Facebook.

Зеленський спілкується з футболістами. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Реклама

Сьогодні Україна вперше у своїй історії грає в плей-оф чемпіонату Європи і побореться за вихід до чвертьфіналу.

Шева в захваті. Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної України, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з днем народження Андрія Пятова (воротар збірної. – Ред.). Наші футболісти добре мотивовані і здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців", – сказав Зеленський.

Футболісти уважно слухають. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Не пропусти!
Швеція – Україна: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Ісак vs Ярмоленко, Швеція vs Україна

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Зеленський запустив флешмоб перед грою України на Євро-2020. Президент запевнив, що 29 червня українських гравців підтримуватиме вся країна.

Реклама

Нагадаємо, сьогодні Україна зіграє зі Швецією у Глазго на стадіоні "Гемпден Парк", що вміщає 52 тисячі глядачів. Утім, арена в Шотландії не зможе бути заповнена через карантині обмеження. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Всі подробиці в спецтемі Україна в плей-оф Євро!

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Шантаж вакцинами. Все про те, як Україна стала жертвою маніпуляцій Китаю
Шантаж вакцинами. Все про те, як Україна стала жертвою маніпуляцій КитаюВлада
Зеленський про Конституцію Орлика:
Зеленський про Конституцію Орлика: "Повертаємо Україні Україну"Влада
"Хто сильніший, ми з вами знаємо". Зеленський розсмішив Раду перед матчем Україна – ШвеціяВлада
Кандидати у канцлери ФРН не бачать Україну в ЄС і НАТО: що вони відповіли Зеленському
Кандидати у канцлери ФРН не бачать Україну в ЄС і НАТО: що вони відповіли ЗеленськомуВлада
Зеленський ввів
Зеленський ввів "податок на Google"Бізнес
Конституції України – 25. Зеленський привітав зі святом
Конституції України – 25. Зеленський привітав зі святомВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти