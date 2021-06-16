Зеленський привітав нового прем'єра Ізраїлю з формуванням уряду

Володимир Зеленський і Нафталі Беннет / колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом привітав його з формуванням уряду і призначенням на посаду.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
"Наші дружні народи об'єднує багатовікова спільна історія і тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями ми повинні поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем", – зокрема заявив Зеленський.
Він також відзначив успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем і Україною, подальша практична імплементація якої має сприяти нарощуванню торговельно-економічного співробітництва та взаємодії у сфері інвестицій.
Крім того, президент України запросив Нафталі Беннета відвідати Київ для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави і поінформував про заплановані заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.
Нагадаємо, парламент Ізраїлю 13 червня більшістю голосів затвердив новий склад коаліційного уряду, який очолив колишній міністр оборони, лідер партії "Яміна" Нафталі Беннет. Таким чином завершилося 12-річне правління Біньяміна Нетаньяху.
Останні новини в Україні та світі дивіться у нашому випуску: