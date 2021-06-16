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Зеленський привітав нового прем'єра Ізраїлю з формуванням уряду

16 червня 2021 23:45

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент України відзначив успішний старт Угоди про вільну торгівлю між двома країнами і запросив Беннета в Київ

Володимир Зеленський і Нафталі Беннет / колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський і Нафталі Беннет / колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом привітав його з формуванням уряду і призначенням на посаду.

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Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Наші дружні народи об'єднує багатовікова спільна історія і тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями ми повинні поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем", – зокрема заявив Зеленський.

Він також відзначив успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем і Україною, подальша практична імплементація якої має сприяти нарощуванню торговельно-економічного співробітництва та взаємодії у сфері інвестицій.

Крім того, президент України запросив Нафталі Беннета відвідати Київ для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави і поінформував про заплановані заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

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Нагадаємо, парламент Ізраїлю 13 червня більшістю голосів затвердив новий склад коаліційного уряду, який очолив колишній міністр оборони, лідер партії "Яміна" Нафталі Беннет. Таким чином завершилося 12-річне правління Біньяміна Нетаньяху.

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