Зеленський привітав нового прем'єра Ізраїлю з формуванням уряду

Президент України відзначив успішний старт Угоди про вільну торгівлю між двома країнами і запросив Беннета в Київ

Володимир Зеленський і Нафталі Беннет / колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом привітав його з формуванням уряду і призначенням на посаду.

Реклама

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Наші дружні народи об'єднує багатовікова спільна історія і тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями ми повинні поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем", – зокрема заявив Зеленський.

Він також відзначив успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем і Україною, подальша практична імплементація якої має сприяти нарощуванню торговельно-економічного співробітництва та взаємодії у сфері інвестицій.

Крім того, президент України запросив Нафталі Беннета відвідати Київ для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави і поінформував про заплановані заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Реклама

Нагадаємо, парламент Ізраїлю 13 червня більшістю голосів затвердив новий склад коаліційного уряду, який очолив колишній міністр оборони, лідер партії "Яміна" Нафталі Беннет. Таким чином завершилося 12-річне правління Біньяміна Нетаньяху.

Останні новини в Україні та світі дивіться у нашому випуску: