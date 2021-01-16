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Зеленський привітав Лашета з обранням на пост голови партії Меркель ХДС

16 січня, 14:52

Ольга Литвин Ольга Литвин

Президент України висловив надію на зміцнення українсько-німецького партнерства

Президент України Володимир Зеленський привітав голову федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета з обранням на пост лідера Християнсько-демократичного союзу, партії канцлера ФРН Ангели Меркель.

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"Щиро вітаю з упевненою перемогою на виборах голови партії! Зичу успіхів у вашій праці заради процвітання Німеччини. Сподіваюся на подальше зміцнення та поглиблення українсько-німецького партнерства на благо наших народів", – написав Зеленський у Twitter.

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Нагадаємо, із 991 члена партії ХДС, які брали участь у голосуванні, Лашета обрала 521 особа. За другого кандидата, Фрідріха Мерца, віддали голоси 466 осіб. Чотири члени партії ХДС утрималися.

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Нагадаємо, що Ангела Меркель відмовилася переобиратися на пост голови Християнсько-демократичного союзу на внутрішньопартійних виборах. Пані політикиня оголосила, що 2021 року вона не претендуватиме на будь-які політичні пости.

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ХДС лідер вітання Володимир Зеленський
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