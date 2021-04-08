Фото дня. Зеленський відвідав військових на найгарячішій ділянці фронту

Глава держави прямо на позиціях вручив бійцям подарунки, а потім пообідав у солдатській їдальні

Президент Володимир Зеленський на Донбасівідвідав передові позиції українських військових, де останнім часом була найбільш напружена обстановка.

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Про це повідомляє ОПУ.

Глава держави поспілкувався з військовими, вони йому розповіли про ситуацію на передовій.

"Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу", – сказав Зеленський.

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Президент вручив українським воїнам подарунки і державні нагороди, після чого пообідав разом з бійцями у солдатській їдальні. Зеленський високо оцінив солдатську їжу.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тільки за останні два тижні загинули 10 українських військових.

Тим часом 7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ. Україна намагалася добитися припинення вогню на Донбасі, але підписати документ так і не вдалося – Росія знову відмовилася.

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