Фото дня. Зеленський відвідав військових на найгарячішій ділянці фронту

Президент Володимир Зеленський на Донбасівідвідав передові позиції українських військових, де останнім часом була найбільш напружена обстановка.
Про це повідомляє ОПУ.
Глава держави поспілкувався з військовими, вони йому розповіли про ситуацію на передовій.
"Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу", – сказав Зеленський.
Президент вручив українським воїнам подарунки і державні нагороди, після чого пообідав разом з бійцями у солдатській їдальні. Зеленський високо оцінив солдатську їжу.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тільки за останні два тижні загинули 10 українських військових.
Тим часом 7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ. Україна намагалася добитися припинення вогню на Донбасі, але підписати документ так і не вдалося – Росія знову відмовилася.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк