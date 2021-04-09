Зеленський показав селфі з "промки" у зруйнованій Авдіївці (фото)

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Донбас відвідав авдіївську промзону – одну з найгарячіших точок фронту останніх років. Відповідне фото він розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Зеленський відомий любитель спорту і навіть на передовій знайшов спортивний снаряд.
"Авдіївка. "Промка". Бруси. Доброго ранку", – написав глава держави.
Як повідомляли новини "Сьогодні", президент відвідав військових на передовій 8 квітня. Він туди відправився у зв'язку із загостренням ситуації на фронті і частішою загибеллю українських захисників останніми тижнями. Він там поспілкувався з бійцями, відвідав їх їдальню і роздав подарунки з держнагородами.
Також Зеленський вважає, що представники влади повинні бувати на Донбасі хоча б по черзі, адже це дуже важливо для бійців ЗСУ. Він також нагадав, що вже з початку цього року загинули 26 військовослужбовців.
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