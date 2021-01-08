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Зеленський покатався в Буковелі: фото з українцями

8 січня, 13:24

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент активно і з задоволенням фотографувався з відпочивальниками

Президент України Володимир Зеленський продовжує свою відпустку. І хоча він не полишив державні справи, продовжуючи робочі зустрічі з урядом (мабуть, віддалено), керівник держави перебуває далеко від Києва і Банкової вулиці.

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Як повідомляє "Сьогодні", президента помітили на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківській області.

Зважаючи на знімки, які з'явилися в соціальних мережах, президент не тільки активно проводить час в одному з найпопулярніших місць нашої країни, а й активно фотографується з іншими відпочивальниками.

Фото: instagram.com/__r_u__d_a__
Фото: instagram.com/petia_gavrushchuk
Фото: https://www.instagram.com/mighty_migs27
Фото: instagram.com/tsipino_6
Фото: instagram.com/natalia.shnitko
Фото: instagram.com/babichsergey24

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Нагадаємо, що у відпустку Зеленський вирушив після відкриття ялинки і "зимового містечка" перед будівлею президентської адміністрації на Банковій. Минулий Новий рік президент із сім'єю теж зустрічав у Карпатах.

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Тим часом в Україні ввели локдаун. Сайт "Сьогодні" провів рейд Києвом і перевірив, чи дотримуються карантинні обмеження і чи є порушники правил.

Відео: Сьогодні

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Буковель Володимир Зеленський
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