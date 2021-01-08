Зеленський покатався в Буковелі: фото з українцями

Президент України Володимир Зеленський продовжує свою відпустку. І хоча він не полишив державні справи, продовжуючи робочі зустрічі з урядом (мабуть, віддалено), керівник держави перебуває далеко від Києва і Банкової вулиці.
Як повідомляє "Сьогодні", президента помітили на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківській області.
Зважаючи на знімки, які з'явилися в соціальних мережах, президент не тільки активно проводить час в одному з найпопулярніших місць нашої країни, а й активно фотографується з іншими відпочивальниками.
Нагадаємо, що у відпустку Зеленський вирушив після відкриття ялинки і "зимового містечка" перед будівлею президентської адміністрації на Банковій. Минулий Новий рік президент із сім'єю теж зустрічав у Карпатах.
Тим часом в Україні ввели локдаун. Сайт "Сьогодні" провів рейд Києвом і перевірив, чи дотримуються карантинні обмеження і чи є порушники правил.
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