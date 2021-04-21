Зеленський підписав закони про реструктуризацію валютних боргів українців

Переведений у гривню кредит має бути погашений за 10 років або достроково у будь-який момент

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті" № 1381-IX, який Верховна Рада ухвалила 13 квітня.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Документ покликаний захистити позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі за цими кредитами, серед іншого через збройну агресію проти України.

Правом скористатися умовами реструктуризації за законом мають лише ті позичальники, які на 1 січня 2014 року не мали простроченої заборгованості або погасили її до дня реструктуризації.

Валютні кредити конвертують за середнім значенням між офіційним курсом гривні на день реструктуризації та встановленим Нацбанком на дату надання кредиту. Раніше сплачену неустойку зараховують у погашення тіла та відсотків за кредитом; а відсотки, нараховані до дня реструктуризації, перераховують за ставками депозитів у валюті.

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Після реструктуризації кредит має бути погашений протягом 10 років, відсотки за таким кредитом сплачують за ринковою ставкою у гривні – український індекс депозитних ставок у гривні за 12-місячними депозитами плюс 1%. Кредит можна погасити достроково у будь-який момент.

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Зеленський також підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб" № 1382-IX, який спрощує процедури банкрутства для валютних позичальників.

Також президент підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб" № 1383-IX, який усуває податкове навантаження на громадян, що виникало б у зв’язку з проведенням реструктуризації валютних кредитів.

Нагадаємо, в Україні з 2014 року діє мораторій на стягнення майна за валютною іпотекою. Його продовжили до 21 квітня 2021 року, тобто термін мораторію спливав.

Також повідомлялося, що НБУ виступив різко проти переведення валютних кредитів у гривню, адже банки зазнають збитків.

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А тим часом українцям обіцяють іпотечні кредити під 7% річних та оренду з правом викупу:

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