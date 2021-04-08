Зеленський підписав закон про референдум

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", запропонований ним же в минулому році.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, а пізніше відповідна інформація з'явилася на сайті Офісу президента.
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"Активну участь у розробці проекту цього закону брали представники громадських організацій, академічної спільноти, були враховані оцінки Венеціанської комісії та європейська практика референдумів", – зазначили в ОПУ.
Ця ж інформація підтверджується на сайті Ради – 8 квітня документ повернули з підписом президента.
"Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу", – підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, що законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум був прийнятий голосами 252 народних депутатів в січні цього року.
Відповідно до закону, референдуми в Україні будуть проводитися з найважливіших питань:
- внесення поправок в I, III і XIII розділів Конституції;
- питання загальнодержавного значення;
- зміна території України;
- припинення дії закону України або окремих його положень (ініціює народ).
Водночас питання щодо податків, бюджету, амністії, захисту прав людини і основних свобод, з компетенції органів правопорядку, прокуратури чи суду, а також такі, що суперечать Конституції або ж порушують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, вирішувати через референдум не можна .
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