Зеленський підписав закон про референдум

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", запропонований ним же в минулому році.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, а пізніше відповідна інформація з'явилася на сайті Офісу президента.

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"Активну участь у розробці проекту цього закону брали представники громадських організацій, академічної спільноти, були враховані оцінки Венеціанської комісії та європейська практика референдумів", – зазначили в ОПУ.

Ця ж інформація підтверджується на сайті Ради – 8 квітня документ повернули з підписом президента.

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"Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум був прийнятий голосами 252 народних депутатів в січні цього року.

Відповідно до закону, референдуми в Україні будуть проводитися з найважливіших питань:

внесення поправок в I, III і XIII розділів Конституції;

питання загальнодержавного значення;

зміна території України;

припинення дії закону України або окремих його положень (ініціює народ).

Водночас питання щодо податків, бюджету, амністії, захисту прав людини і основних свобод, з компетенції органів правопорядку, прокуратури чи суду, а також такі, що суперечать Конституції або ж порушують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, вирішувати через референдум не можна .

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