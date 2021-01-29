Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцин проти COVID-19

Рішення про реєстрацію приймається за наявності даних про успішні доклінічні випробування

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни в закон "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання для екстреного медичного застосування "№ 1159-IX, який Верховна Рада прийняла 29 січня.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ встановлює можливість прискореної держреєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) в разі прийняття такого рішення центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, з метою екстреного медичного застосування з урахуванням певних зобов'язань.

Таке рішення про прискорену державну реєстрацію приймається за наявності даних про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень; якщо дозвіл на екстрене застосування було надано компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, КНР, Індії чи за централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу або вакцина чи інший медичний імунобіологічний препарат перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Окремо передбачено, що лікарський засіб не повинен бути розроблений у державі-агресорі.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала законопроєкт № 4613 про екстрений режим застосування вакцини від коронавірусної хвороби.

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А голова парламентського комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький пояснив, у чому його важливість для України.

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