Зеленський підписав указ про мінімальну зарплату для медиків: скільки отримуватимуть лікарі

Глава держави назвав два пріоритети – сучасні лікарні та гідні зарплати для медиків, щоб вони не думали, як вижити

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня медичного працівника зустрівся з медиками і підписав указ про орієнтир влади на мінімальну зарплату у 13,5 тисячі гривень для медпрацівників.

Зеленський на зустрічі з медиками. Скріншот

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За його словами, першим пріоритетом для влади є створення нової медичної інфраструктури – сучасних лікарень. А другим – гідних зарплат для медиків, щоб у них була відповідна мотивація працювати.

"Будь-яка надсучасна лікарня ризикує стати красивою і нікому не потрібною декорацією, якщо в ній не працюють вмотивовані, професійні та захищені медики. Це другий пріоритет – гідна мотивація. Забезпечення, умови, гарантії для всіх медпрацівників. Коли і лікар, і медсестра, і весь медперсонал, рятуючи життя, не думають, як вижити самим", – сказав Зеленський.

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Прямо на зустрічі з медиками президент підписав указ, який встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці.

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"Не менше 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу і не менше 20 тис. грн для лікарів. Спільно з урядом і парламентом ми зробимо все, щоб ці суми були не тільки на папері, щоб загальний бюджет охорони здоров'я зростав, а, відповідно, зростали й тарифи програм медгарантій, щоб лікарі могли відстояти право на гідну оплату праці перед роботодавцем", – сказав глава держави.

Як повідомив новини "Сьогодні", нещодавно президенту стало відомо про заборгованість перед медиками за квітень – травень. Зеленський пригрозив чиновникам звільненням і наказав швидко вирішити проблему.

Нагадаємо, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповідав, скільки отримують медики з COVID-відділень.

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