Зеленський подякував G7 і Євросоюзу за підтримку і вимогу до Росії

Лідери "Великої сімки" та ЄС у неділю ухвалили комюніке, в якому визнали РФ стороною конфлікту на Донбасі

Володимир Зеленскький / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам країн "Великої сімки"(Велика Британія, Німеччина, Канада, Італія, США, Франція і Японія) і Євросоюзу за підтримку України і заклик до Росії вивести війська від її кордонів.

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Про це він написав у Twitter.

"Вітаю непохитну підтримку України державами G7 у комюніке саміту. Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і заклик до агресора відвести війська від кордонів України і з Криму. Крим – це Україна! " – написав Зеленський.

Нагадаємо, лідери країн G7 за підсумками триденного саміту в Корнуоллі (Велика Британія) закликали Росію вивести війська і військову техніку з Донбасу. Вони також заявили, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником, і висловили підтримку "нормандського формату" для забезпечення виконання Мінських угод.

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Зазначимо, у квітні країни "Великої сімки" та ЄС також зажадали від Росії припинити провокації біля кордонів України і знизити напруженість.