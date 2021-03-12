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Зеленський переговорив з президентом Австрії про вакцину, Крим і санкції проти РФ

12 березня, 14:38

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Александера Ван дер Беллена запросили взяти участь у саміті Кримської платформи

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з австрійським колегою Александером Ван дер Белленом.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Два лідери розмовляли про те, які заходи вживають країни для протидії поширенню коронавірусу та посилення захисту громадян, і погодилися, що найдієвішим рішенням є вакцинація.

Зеленський згадав про важливість солідарного розподілу сертифікованих вакцин. Ван дер Беллен підтвердив готовність сприяти прискореному отриманню Україною вакцин у межах COVAX.

Глава держави подякував австрійському колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, той погодився, що міжнародні санкції проти РФ мають зберігатися до повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Зеленський наголосив на важливості підтримання уваги світової спільноти до розвитку ситуації на території тимчасово окупованого Криму та ознайомив співрозмовника з ініціативою "Кримська платформа". Він запросив президента Австрії з дружиною взяти участь в інавгураційному саміті ініціативи, який відбудеться у серпні 2021 року в Києві, та у святкуванні 30-річчя незалежності України.

Нагадаємо, наприкінці лютого Зеленський підписав указ про створення оргкомітету Кримської платформи.

Також нагадаємо, що лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив припущення, що президент США Джо Байден може взяти участь у Кримській платформі.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Австрія вакцинація вакцина Володимир Зеленський Кримська платформа COVAX

Джерело: Сьогодні

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