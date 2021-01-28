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Зеленський переговорив с прем’єром Іспанії: розмовляли про вакцину, зерно й енергетику

28 січня, 14:41

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Український лідер запросив главу уряду на святкування 30-річчя незалежності України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Іспанії Педро Санчесом. Лідери обговорили розвиток торговельно-економічної співпраці між двома державами.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава української держави нагадав, що Іспанія є одним з основних наших торговельних партнерів у Європейському Союзі та зберігає позицію найбільшого у Європі імпортера українських зернових. Тому Київ готовий і надалі бути надійним постачальником зерна до Іспанії.

Цього року у Києві пройде IV засідання Українсько-іспанської змішаної міжурядової комісії з економічного і промислового співробітництва, тому домовлено було активізувати співпрацю у сферах енергетики, інфраструктури, цифровізації та кібербезпеки.

Зеленський та Санчес обговорили боротьбу з коронавірусною інфекцією та можливості для забезпечення України вакциною, яку ліцензували західні країни. Голова іспанського уряду наголосив, що сприятиме Україні в отриманні вакцини як на рівні двосторонніх відносин, так і на рівні ЄС.

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Глава держави запросив голову уряду Іспанії взяти участь у заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України. Санчес висловив готовність відвідати нашу країну. Його приїзд може стати першим за останні 30 років візитом прем'єр-міністра Іспанії до України.

Нагадаємо, 7 січня 2020 року Зеленський привітав Санчеса з обранням главою уряду Іспанії і висловив переконаність у поглибленні двосторонніх відносин дружби та співпраці між Києвом і Мадридом.

Також повідомлялося, що Україна та Іспанія підписали меморандум про взаєморозуміння і партнерство в галузі сільського господарства, торгівлі і харчової промисловості.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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зерно Іспинія вакцина співпраця Володимир Зеленський коронавірус візит до Києва COVID-19 Педро Санчес

Джерело: Сьогодні

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