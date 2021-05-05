Зеленський переговорив з другом України у Сенаті США. Про що йшла мова – головні тези

Київ вдячна Вашингтону за фінансову та політичну підтримку, а також санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з сенатором США, співголовою Українського кокусу в Сенаті Робертом Портманом.

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Як повідомляє пресслужба глави української держави, було порушено такі головні теми.

Підтримка США

Зеленський наголосив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку Конгресу США, і подякував за постійну й непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та суверенітету України.

Президент подякував за виділені в бюджеті США на цей рік понад 700 млн доларів, з яких майже 400 млн піде на потреби національної безпеки та оборони.

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Ситуація на Донбасі

Зеленський розповів сенатору про ситуацію на Донбасі, де стало менше снайперського вогню і загиблих за останні дні. Однак досі не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною.

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Україна в НАТО

Сенатор зазначив, що підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Санкції проти "Північного потоку – 2"

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Президент оцінив сильну позицію США щодо недопущення завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2" і подякував за санкційну підтримку.

Нагадаємо, в кулуарах зустрічі голів МЗС "Великої сімки" у Лондоні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив голові Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маасу, що Сполучені Штати рішуче виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік – 2" у Європі.

Нагадаємо, у травні-2019 Зеленський і Портман провели особисту зустріч і обговорили реформи в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією