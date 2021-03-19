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Зеленський озвучив "наполеонівські" плани щодо співпраці з Німеччиною

19 березня, 12:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави насамперед подякував Ангелі Меркель

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір синхронізувати свою економіку з системою Європейського Союзу, в чому особливо допоможе співпраця з Німеччиною. Про це він сказав у своєму відеозверненні до учасників Четвертого українсько-німецького бізнес-форуму, передає ОПУ.

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Насамперед глава держави подякував канцлеру ФРН Ангелі Меркель за підтримку України в протистоянні російській агресії.

"Ми високо цінуємо співпрацю з ФРН в "нормандському форматі" – задля досягнення миру на Донбасі. Значення наданої нам допомоги, проектів з підтримки реформ, розвитку малого та середнього бізнесу, модернізації енергетичного сектору нашої держави важко переоцінити", – сказав Зеленський.

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Президент запевнив німецький бізнес, що Україна чітко дотримується курсу в ЄС і заявив, що Україна має намір "синхронізувати і інтегрувати свою економіку в господарські системи Європейського Союзу". Які сфери співпраці найважливіші:

  • діджіталізація і IT;
  • енергетика та енергоефективність;
  • інфраструктура і логістика;
  • аграрна і авіакосмічна галузі.
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"Залучення іноземних інвестицій – наш пріоритет. З метою створення сприятливого інвестиційного середовища в Україні здійснюються глибокі структурні реформи. Торік нами ухвалено закон про державну підтримку інвестицій, який передбачає супровід інвесторів, що створюють нові робочі місця та реалізують інвестиційні проекти з обсягом вкладень від 20 мільйонів євро", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 18 березня Зеленський і президент Литви Гітанас Науседа підписали важливу декларацію, яка стосується планів України щодо вступу в ЄС.

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економіка Німеччина ЄС Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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