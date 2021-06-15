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Зеленський відповів, чи розжене Верховну Раду

15 червня 2021 11:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Розмови про розпуск парламенту ходять регулярно, особливо якщо гальмуються важливі законопроєкти

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішній день немає підстав для розпуску Верховної Ради. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам у рамках форуму "Україна 30".

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За його словами, зараз насамперед Україні потрібна стабільність.

"Я вважаю, що розпускати сьогодні Верховну Раду немає сенсу з точки зору стабільності. Депутати голосують і працюють – прекрасно. А якщо не будуть працювати, тоді немає сенсу в роботі Верховної Ради ... Депутати повинні працювати", – сказав Зеленський.

Відзначимо, останнім часом серед українських політиків почала активно поширюватися чутка, що Володимир Зеленський нібито скоро оголосить про проведення дострокових виборів президента, і що відповідну заяву нібито зробить 24 серпня 2021 року, в день 30-річчя незалежності країни. Ми дізналися, навіщо опонентам глави держави знадобилося поширювати недостовірну інформацію.

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