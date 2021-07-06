Зеленський відповів на петицію про звільнення Татарова з ОПУ

Президенту пригадали у петиції і кримінальну справу Татарова, і його роботу за часів Януковича

Зеленський не горить бажанням звільняти заступника Єрмака. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити заступника голови ОПУ Олега Татарова, давши зрозуміти, що не збирається знімати його з посади.

Про це йдеться на сайті глави держави.

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Що вимагали у петиції

Автор нагадав президенту, що Олег Татаров отримав підозру від НАБУ за допомогу у розкраданні 81 млн грн на побудові житла нацгвардійцям і нібито за допомогою посади в ОПУ приймав незаконні рішення.

За часів Революції Гідності він отримав звання заслуженого юриста України від Януковича та заперечував розстріл майданівців беркутівцями.

У зв'язку з цим президента попросили звільнити Татарова з ОПУ.

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Що відповів Зеленський

Глава держави не дав чітку однозначну відповідь, а послався на Конституцію України, давши зрозуміти, що звільнення не буде.

"Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", – написав Зеленський.

Водночас автор петиції журналіст Віталій Шабунін у Facebook написав, що "Володимир Зеленський відмовився звільнити Татарова".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у грудні 2020 року НАБУ повідомило про підозру Татарову у справі "квартир Нацгвардії". Він підозрюється в дачі хабаря разом з екснардепом Микитасем, щоб судовий експерт надав "потрібний" їм висновок експертизи, який би дозволив "поховати квартирну справу". Після цього Татаров призупинив свої повноваження в ОПУ.