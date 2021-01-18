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Зеленський відреагував на зниження ціни на газ для населення

18 січня, 11:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави розповів, як повинен працювати ринок газу в Україні

Президент Володимир Зеленський вітає зниження Кабінетом міністрів ціни на газ для населення і заявив, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Він також зазначив, що і ринок газу повинен працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

"За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро і насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця", – сказав Зеленський.

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Президент додав, що це рішення Кабміну грає важливу роль у встановленні справедливого ринку газу в Україні.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", з лютого в Україні ціна на газ для населення буде на рівні 6,99 грн за кубометр. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер платіжки українців зменшаться в середньому на 500 грн.

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газ Володимир Зеленський ціна на газ

Джерело: Сьогодні

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