Зеленський відкрив у Києві інсталяцію в пам'ять жертв Голокосту (фото)

В Офісі президента пояснили, що означає на інсталяції дерево

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокостуі сьогодні у Києві відкрив інсталяцію "Погляд у минуле", присвячену пам'яті страшних злочинів нацистів проти людства.

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Про це повідомляє ОПУ.

Інсталяція встановлена на проспекті Перемоги.

"Ми вшановуємо сьогодні всіх жертв Голокосту, жертв трагедії Бабиного Яру ... Ми повинні пам’ятати, що не помічати диктатуру, не помічати нацизм, не помічати такого ставлення до людства, до народу, до традицій просто неможливо. Тому пам’ятаємо й помічаємо. Вічна пам'ять всім жертвам Голокосту", – сказав Зеленський.

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Інсталяція "Погляд у минуле"

це стилізоване дерево та необроблені камені-валуни, на яких розміщуватимуться світлини часів німецької окупації міста у 1941-1943 роках, зроблені німецьким військовим фотографом. Наприкінці вересня 1941 року він зробив в окупованому Києві 29 фотографій, серед яких 13 – у Бабиному Яру. Ці фотографії – єдина документація Бабиного Яру в перші дні після масових розстрілів..

Образ дерева зі зламаними гілками – метафора перерваного життя. Саме такі дерева без гілок встановлюють як традиційні єврейські надгробки – мацеви. Автор інсталяції – українська художниця і архітектор Ганна Камишан. Її родичі були серед 1 500 000 євреїв, які загинули під час Голокосту в Україні.

Нагадаємо, минулого року Зеленський їздив до Польщі, де взяв участь у меморіальних заходах в місті Освенцім, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

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