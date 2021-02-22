Зеленський: Окремого ковідного фонду не існувало

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не існувало окремого Фонду по боротьбі з COVID-19. В нього входили всі програми, гроші на які виділялися в порядку пріоритетності. Про це він сказав журналістам в рамках форуму "Україна 30".

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За його словами, в Україні з приходом епідемії довелося обмежити велику кількість різних програм, у тому числі і соціальних. А на будівництво доріг пішли 3 млрд дол., отримані від "Газпрому".

Він зазначив, що на той момент всі міністерства, всі депутати були проти скорочення або закриття програм.

"Ми обмежили всі ... Ми не знали, що буде в майбутньому. Але потім ми зрозуміли, що потрібно відкривати і по трішки відкривали всі програми. При відкритті ми ставили пріоритети. Коли всі європейські країни втрачали робочі місця, ми порахували, що якщо закриємо програму "Велике будівництво", ми втратимо близько 190 тис. робочих місць", – сказав Зеленський.

За словами президента, у нашої країни на момент початку епідемії не було можливості, як у європейських країн, просто взяти і виділити гроші на підтримку різних сфер.

"Не існував окремий фонд – його не було ... Ковідний фонд – це були всі програми, які ми об'єднували і поставили рамки "не можна брати звідти гроші", – сказав президент і додав, що гроші звідти виділялися тільки на найпріорітетніше.

Нагадаємо, раніше в Укравтодорі заявляли, що створений в Україні Фонд боротьби з COVID-19 отримав свою назву випадково. Спочатку це був окремий фонд – на будівництво доріг.

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