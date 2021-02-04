Зеленський визначив, кого він може призначати в українській армії

Президент Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни до переліку посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави. Про це повідомляє ОПУ.
Він вніс зміни в указ ще від 2008 року, додавши в нього розділ "Міністерство оборони України" (МОУ). Яких офіцерів тепер може призначати президент:
- першого заступника, заступників міністра оборони;
- головного інспектора МОУ;
- генеральних директорів, директорів директоратів МОУ;
- директорів департаментів МОУ;
- першого заступника, заступників начальника Головного управління розвідки МОУ;
- директорів департаментів Головного управління розвідки;
- заступників головнокомандуючого ЗСУ;
- заступників начальника Генерального штабу ЗСУ;
- начальників головних управлінь Генерального штабу;
- начальників головних управлінь ЗСУ;
- начальника Військової служби правопорядку у ЗСУ;
- начальника Центрального управління Військової служби правопорядку – військового коменданта Києва;
- заступників командувачів видів Збройних сил України;
- командувачів військ оперативних командувань;
- командувачів повітряних командувань;
- командувача морської піхоти;
- начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;
- аташе з питань оборони, представників МОУ при закордонних дипломатичних установах України.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив стипендії дітям загиблих в АТО журналістів. Виплати будуть здійснені дочкам двох працівників ЗМІ, які загинули на Донбасі.
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