Зеленський визначив, кого він може призначати в українській армії

Глава держави вніс зміни в указ від 2008 року і додав туди розділ Міністерство оборони

Президент Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни до переліку посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави. Про це повідомляє ОПУ.

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Він вніс зміни в указ ще від 2008 року, додавши в нього розділ "Міністерство оборони України" (МОУ). Яких офіцерів тепер може призначати президент:

першого заступника, заступників міністра оборони;

головного інспектора МОУ;

генеральних директорів, директорів директоратів МОУ;

директорів департаментів МОУ;

першого заступника, заступників начальника Головного управління розвідки МОУ;

директорів департаментів Головного управління розвідки;

заступників головнокомандуючого ЗСУ;

заступників начальника Генерального штабу ЗСУ;

начальників головних управлінь Генерального штабу;

начальників головних управлінь ЗСУ;

начальника Військової служби правопорядку у ЗСУ;

начальника Центрального управління Військової служби правопорядку – військового коменданта Києва;

заступників командувачів видів Збройних сил України;

командувачів військ оперативних командувань;

командувачів повітряних командувань;

командувача морської піхоти;

начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

аташе з питань оборони, представників МОУ при закордонних дипломатичних установах України.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив стипендії дітям загиблих в АТО журналістів. Виплати будуть здійснені дочкам двох працівників ЗМІ, які загинули на Донбасі.

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