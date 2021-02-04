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  1. Політика

Зеленський визначив, кого він може призначати в українській армії

4 лютого, 10:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави вніс зміни в указ від 2008 року і додав туди розділ Міністерство оборони

Президент Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни до переліку посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави. Про це повідомляє ОПУ.

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Він вніс зміни в указ ще від 2008 року, додавши в нього розділ "Міністерство оборони України" (МОУ). Яких офіцерів тепер може призначати президент:

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Айдер Джаппаров, Різа Омеров і Енвер Омеров / Фото: crimean-solidarity.org
  • першого заступника, заступників міністра оборони;
  • головного інспектора МОУ;
  • генеральних директорів, директорів директоратів МОУ;
  • директорів департаментів МОУ;
  • першого заступника, заступників начальника Головного управління розвідки МОУ;
  • директорів департаментів Головного управління розвідки;
  • заступників головнокомандуючого ЗСУ;
  • заступників начальника Генерального штабу ЗСУ;
  • начальників головних управлінь Генерального штабу;
  • начальників головних управлінь ЗСУ;
  • начальника Військової служби правопорядку у ЗСУ;
  • начальника Центрального управління Військової служби правопорядку – військового коменданта Києва;
  • заступників командувачів видів Збройних сил України;
  • командувачів військ оперативних командувань;
  • командувачів повітряних командувань;
  • командувача морської піхоти;
  • начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;
  • аташе з питань оборони, представників МОУ при закордонних дипломатичних установах України.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив стипендії дітям загиблих в АТО журналістів. Виплати будуть здійснені дочкам двох працівників ЗМІ, які загинули на Донбасі.

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указ Володимир Зеленський Міноборони України

Джерело: Сьогодні

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